«Сраные ублюдки»: Анастасия Приходько прокляла русских и их детей

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«Сраные ублюдки»: Анастасия Приходько прокляла русских и их детей
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Фото из открытых источников

Украинская певица Анастасия Приходько заявила об отвращении и ненависти ко всему населению РФ. Она прокляла всех русских и их детей на своей странице в соцсети Facebook. 

Победительница «Фабрики звёзд-7», похоже, жаждет смерти всего русского народа. Сегодня Настя опубликовала фотографию погибшей в Виннице девочки, добавив снимок скриншотами с комментариями россиян. Прочитав комменты, Приходько оскорбила и унизила весь народ России.

«Нет на свете хорошего русского, не нужно рассказывать мне о всех несогласных. Нация эта вызывает у меня лишь отвращение! Хочу, чтобы самое высшее наказание Бога спустилось на Вас и пришло в ваш дом, пришло к вашим близким и детям! Бог все видит, все равно он расставит все по местам! Ад для вас покажется Раем, сраные ублюдки», - написала певица.

Ранее Анастасия рассказала, какая судьба ждет ее русскоязычные песни. Артистка заявила, что она лучше напишет новые композиции, чем будет переводить на украинский язык старые, а ее бывшые хиты «будут где-то крутиться».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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