США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась монополистом в производстве высокоточного летательного оружия большой дальности.

Крылатые ракеты воздушного базирования X-101/X-102 РФ, которые в себе сочетают технологии понижения радиолокационной заметности, способны накрыть всю североамериканскую территорию. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в США.

Ситуация, и без того непростая, осложняется небольшой осведомленностью Соедененных Штатов Америки о потенциальных запусках российских КРВБ над территорией Америки и небольшим процентом уничтожения такого вооружения.

Полномасштабную разработку нового поколения отечественных крылатых ракет Х-101 и X-102 начали в 90-х годах прошлого века. Приняли их на вооружение десять лет назад. Снабжено летательное орудие бортовой навигацией ГЛОНАСС, оно способно летать на низких высотах. Дальность действия Х-101 более 2500 км.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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