Стали известны истинные мотивы выступлений Максима Покровского в России

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Стали известны истинные мотивы выступлений Максима Покровского в России
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Фото из открытых источников

Максим Покровский неоднократно заявлял о том, что выступит перед россиянами, однако не ради денежного вознаграждения. Журналист Михаил Дряшин пролил свет на истинные мотивы лидера группы «Ногу свело».

Дряшин рассказал, что возвращение музыканта несет опасность. По словам журналиста, Максим, когда пакостит россиянам, получает от этого удовольствие.

«Главное не то, что они возвращаются назад, а то, зачем они приезжают. Мне почему-то кажется, что не только денег здесь срубить. Покровский приехал сюда воду мутить, а деньги у него действительно не на первом месте. На первом месте удовольствие от раскачивания», — возмутился Дряшин.

Отметим, что лидер группы «Ногу свело!», 54-летний Максим Покровский, уехал из страны в США в 2019 году. После начала спецоперации музыкант заявил, что у него нет планов возвращаться из Нью-Йорка на родину. По мнению артиста, он потерял в РФ все то, что строил долгие 34 года. Вскоре в России начали отменять запланированные ранее выступления коллектива.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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