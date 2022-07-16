Депутат ЗакСа Вишневский предложил петербуржцам способы избежать бегловской «реновации»

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Депутат ЗакСа Вишневский предложил петербуржцам способы избежать бегловской «реновации»
Санкт-Петербург
Борис Вишневский

Выступивший против принятого законопроекта о комплексном развитии территории депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в нескольких пунктах рассказал, чем чревата инициатива губернатора Александра Беглова для горожан. Он отметил, что прозванная в народе «реновация Беглова» затронет около миллиона петербуржцев.

«Граждане опасаются, что могут быть принудительно выселены из своих домов и отправлены на выселки. Сразу скажу: опасения обоснованы и серьезны, но защититься от этого можно. Конечно, это требует усилий, но они того стоят», - пояснил Вишневский в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что власти города смогут включать в границы комплексного развития территорий даже те дома, которые не нуждаются в сносе. Это касается панельных построек 1957-1970 годов. Чтобы проголосовать против включения здания в программу, у жильцов будет всего 90 дней с даты опубликования информации об этом. Однако для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 2/3 жильцов. Если достичь кворума в установленные сроки не удастся, Смольный автоматически включит здание в программу.

Жильцам расселяемого дома обязаны предложить равнозначные по площади и количеству комнат квартиры, считает депутат. Однако при этом нет никаких гарантий, что новое жилье окажется в столь же благоустроенном районе. Кроме того, зоны КРТ девелоперы могут застроить «человейниками», получив возможность пренебречь большинством градостроительных нормативов. 

Чтобы избежать переселения, Вишневский предлагает внимательно отслеживать информацию о включении здания в КРТ. Можно даже заранее написать в районную администрацию с требованием уведомить о планах Смольного включить дома в программу комплексного развития территорий. 

«Что необходимо? Внимательно следить за возможными планами КРТ. Заранее написать письма в городскую и районную и городскую администрацию, потребовав незамедлительно уведомить вас о рассмотрении вопроса о включении в КРТ территории, где стоит ваш дом. Следить за сайтами государственных органов – правительства СПб, Комитета по инвестициям, Комитета имущественных отношений, районных администраций – не появится ли там информация о КРТ в вашем квартале. И быть начеку», - сообщил Вишневский. 

Комплексное развитие территорий в том виде, в котором его предложил реализовать Смольный, вызвало критику со стороны общественности еще на этапе обсуждений. Петербуржцы опасаются, что их переселят на окраины города в районы без развитой инфраструктуры. При этом не исключено, что многие начнут судиться с городом, отстаивая свое право сохранить жилье или получить за него компенсацию исходя из рыночной, а не кадастровой стоимости. Это, в свою очередь, может вылиться в серьезный конфликт между Смольным и жителями Петербурга. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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