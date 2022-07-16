Певец АЛМО дал «под дых» осудившему Россию Ивану Дорну

Из-за решения Ивана Дорна о прекращении трансляции его песен в России, пострадал русский певец АЛМО. Для молодого исполнителя Иван был наставником в вокальном шоу «Голоса большой страны».

Компания, которая занималась представлением интересов Дорна, все контракты с российскими представителями заморозила. В немилость попал и АЛМО. Но юный талант не опустил руки и, как говорится, смог перехитрить своего учителя.

Во время проекта молодой артист вместе с Дорном исполнили песню «Калейдоскоп». Композиция пришлась по душе зрителям. После победы АЛМО в конкурсе, звездный наставник решил записать в релизе эту же песню, однако это стало невозможно. АЛМО решил записать трек в сольном исполнении, тем самым он дал «под дых» украинскому артисту.

После начала спецоперации певец Иван Дорн официально заявил, что отныне его песни транслировать в Российской Федерации запрещено. Артист в негативном ключе высказывался не только о российском правительсвте, но и о гражданах страны, его недавних поклонниках.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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