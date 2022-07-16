Российская рок-группа «Зверобой» выпустила клип на песню о разрушенном Мариуполе

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Российская рок-группа «Зверобой» выпустила клип на песню о разрушенном Мариуполе
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Фото из открытых источников

Российская рок-группа «Зверобой» выпустила клип на песню о разрушенном Мариуполе. Композиция называется «Мой Мариуполь».

Съемки видеклипа прошли 20 мая 2022 года. Песня посвящена жизни уничтоженного города.

Отметим, что для одного из участников группы это еще и личная история. Алексей Иовчев здесь родился. При этом целых 8 лет артист не был дома и не видел близких родственников. На кадрах из ролика можно увидеть реальные дом, подъезд, а также найденный в квартире фотоальбом Алексея.

Кстати, Захар Прилепин, писатель и публицист, высоко оценил работу московской рок-группы: «До мурашек, как говорится. Действительно, мурашки побежали, ребята молодцы и клип такой, какой надо».

Отметим, что это не первое видео «Зверобоя», снятое о событиях на Донбассе. В марте 2017 на экраны вышел клип на песню «Едут-едут БТРы».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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