Слухи о возведении на месте промзоны «Горская» элитного «Клуба 19» подтвердились

Смольный решил на месте промзоны «Горская» построить элитный «Клуб 19». Слухи об этом ходили давно и вот они подтвердились. Как сообщает «Экспресс-газета » со ссылкой на анонимные источники в Смольном, вместо IT-кластера, который должна была построить компания «Мегалайн», на депрессивной территории появятся элитные дома, частный зоопарк, клубный дом, стоянка для катеров, футбольное поле, резиденция.

Источник комитета по инвестициям Смольного поделился детально проработанным планом со всеми внешними видами будущего «Клуба 19», который появится на месте бывшей промзоны «Горская» вместо крупного кластера на 17,5 рабочих мест.

Вероятно, в Смольном давно простились с проектом, который обеспечил бы работой множество петербуржцев, но просто молчали об этом, чтобы не поднимать лишнюю шумиху.

Напомним, компания «Мегалайн» разработала концепцию развития ныне депрессивной заброшенной промзоны и даже подписала соглашение со Смольным, но в последний момент чиновники передумали, отдав территорию «Газпрому», который перенесет туда яхт-клуб.

«Мегалайн» при разработке проекта учитывала потребности не только тех, кто собирается работать в кластере, но и тех, кто приедет отдыхать на берег Финского залива. Например, в планах было возвести здание «Музея стихий», который мог стать доминантой всего проекта.

Однако Смольный разрывает все договоренности в одностороннем порядке без объяснения причин и заключает на ПМЭФ-2022 соглашение с новым «инвестором» — Яхт-клубом Санкт-Петербурга без каких-либо представленных проектов.

Однако планы все-таки были и даже отразились на бумаге. Новый проект предполагает отдых для ограниченного круга лиц. Судя по дизайн-проекту, здесь построят 18 коттеджей и одну большую резиденцию.

Кроме того, там будет спортивная площадка с теннисными кортами, частный зоопарк, отдельная стоянка для яхт и катеров.

Не забыли выделить немного места и под спортивный яхт-клуб и Академию парусного спорта, которые якобы собирается перенести Смольный на место бывшей промзоны «Горская», но они займут самую дальнюю часть территории, чтобы члены «Клуба 19» не пересекались со спортсменами.

СМИ ранее сообщали, что строительством всего великолепия для элит будет заниматься «Газпром Трансгаз СПб» в совет директоров которого входит Павел Белов, который приходится губернатору Петербурга зятем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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