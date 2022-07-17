Актриса Юлия Ауг поменяла фамилию после возвращения в Россию

Михаил Шахназаров, российский журналист и блогер, заявил, что Юлия Ауг сменила фамилию. Общественность эмоционально отреагировала на такой шаг, упрекнув актрису в «переобувании».

Шахназаров оповестил, что Юлия Ауг первым делом после возвращения в Россию решила поменять фамилию. Клеттен - это новая фамилия звезды кино и театра, под которой теперь ее можно будет увидеть в новых проектах. По мнению Михаила, такой псевдоним звезда выбрала в честь названия винтовки.

Некоторые пользователи соцсети также попытались раскрыть происхождение такой необычной фамилии. Поклонники напомнили, что слово «klette» в переводе с немецкого это «лопух, репей». Но практически все единогласно порекомендовали Ауг подумать над более подходящим вариантом.

Напомним, что Юлия Ауг неделю назад вернулась из Эстонии в Россию. После довольно резких высказываний о родине она лишилась работы в театре. Многим показалось, что 52-летняя знаменитость вернулась в столицу из-за дефицита средств на существование.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей