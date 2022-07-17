Американский самолет Boeing P-8A Poseidon атаковали РЭБ у границ Украины

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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon атаковали РЭБ у границ Украины
Украина
Фото из открытых источников

В субботу, 16 июля, американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon, который приблизился к Херсонской области вблизи черноморского побережья, попал под воздействие РЭБ.

Летательный аппарат проводил разведку территории региона. Главная цель - атаки со стороны ВСУ с помощью американских РСЗО. Патрульное судно ВВС США оказалось под воздействием мощного радиоэлектронного подавления в течении четырех часов.

Не исключено, что были использованы комплексы РЭБ неустановленного типа. Об этом свидетельствуют ошибки получения данных спутником и нарушения в работе автоматического ответчика американского борта. Из-за этого самолет-разведчик резко менял высоту и скорость полета. На протяжении полета автоответчик Boeing P-8A Poseidon сработал всего несколько раз, а его бортовые системы начали работать после того, как он покинул украинскую границу.

Примечательно, что вблизи находились другие самолеты, но атака осуществлялась непосредственно на военный патрульный борт США.




Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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