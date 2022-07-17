Власти Санкт-Петербурга показали свое отношение к патриотической идеологии. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин. Журналисты издания
В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась
Ким Чен Ын включается в битву России и США на Украине. Увидят ли ВСУ северокорейские войска на поле боя, размышляет Эдуард Попов в беседе с изданием
Крым может стать мишенью американских РСЗО HIMARS. О подобных планах якобы говорят непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, Николаевская область представляет собой кластер, откуда
Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если
В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости
В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации
Зарубежное издание 19FortyFive проккоментировало новость о поступлении в Россию атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород». СМИ пишут, что
Смольный и ответственные за проведение транспортной реформы чиновники не смогли выполнить обещание по установке информационных табло до начала ее
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