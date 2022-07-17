Анастасия Заворотнюк приходила к умирающему от рака Кобзону за советом

Перед смертью Иосифа Кобзона, который ушел из жизни 30 августа 2018 года, актриса Анастасия Заворотнюк приходила к нему за советом. Об этом рассказала супруга покойного артиста.

На протяжении нескольких лет 51-летняя актриса борется с коварным онкологическим заболеванием - раком мозга. Онкологию у главной героини любимого всеми россиянами сериала «Моя прекрасная няня» выявили вскоре после рождения младшего ребенка, долгожданной дочурки.

Выяснилось, что когда Заворонтнюк узнала о диагнозе (у актрисы обнаружили глиобластому), тут же обратилась за советом к певцу Иосифу Кобзону, который на тот момент находился между жизнью и смертю из-за рака простаты.

О факте обращения Насти за помощью к товарищу поведала Нелли, жена Кобзона, в программе «Ты не поверишь!».

«Да,обращалась. Но это не было связано с медициной. Были какие-то жизненные ситуации, которые Анастасия сама не смогла решить. Всем страждущим Иосиф помогал всегда, ей тоже помог», — вспоминает супруга Народного артиста России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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