Близкий друг Лаймы Вайкуле сделал тревожное заявление о здоровье певицы

Журналисты попытались связатьяс с близким другом Лаймы Вайкуле, телеведущим Георгием Иващенко. Мужчина сделал тревожное заявление о здоровье певицы.

По словам Иващенко, нужно переживать по поводу того, что артистка никак не комментирует слухи о своем здоровье. Шоумен уверен, что народная артистка должна была сделать публичное заявление о своем самочувствии - или подтвердить, или опровергнуть догадки о тяжелой болезни, чтобы успокоить поклонников.

«Раз Лайма не делает никаких заявлений, это значит, существует какая-то проблема. Не удивлюсь, если эту проблему можно быстро разрешить», – говорит друг Вайкуле.

Не так давно появились слухи о рецедиве рака молочной железы у 68-летней Лаймы Вайкуле. Якобы исхудавшая эстрадная певица сейчас проходит курс химиотерапии в США. А на днях исплнительница выступила на праздновании дня рождения одного из миллионеров в Монако. Однако, фанаты отметили изможденный вид своей любимицы и неуверенные движения на сцене.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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