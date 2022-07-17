Крушение украинского самолета «Антонов» с боеприпасами попало на видео

Image 16+
Крушение украинского самолета «Антонов» с боеприпасами попало на видео
В Мире
Фото из открытых источников

Опубликовано видео с места крушения самолета «Антонов» украинской авиакомпании. По данным СМИ, он перевозил 12 тонн опасных боеприпасов и на его борту было 8 членов экипажа.

Напомним, воздушное судно, которое следовало из Сербии в Иорданию, потерпело крушение на севере Греции. После сообщения пилота об отказе двигателя и разрешения на аварийную посадку, украинский самолет исчез с радаров.

На борту разбившегося самолета, по предварительным данным, находились боеприпасы. О падении судна пресса написала в ночь на воскресенье, 17 июля. Произошел инцидент вечером в субботу.

По данным грецких СМИ, властями были эвакуированы спасатели и журналисты из-за возможной токсичности газа, который перевозили на рухнувшем самолете. Всех граждан, которые не относятся к военной службе, вывезли на расстояние в один километр от места катастрофы.

Очевидцы, которые стали свидетелями падения, стали публиковать кадры падения «Антонова» в соцсетях. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Крушение украинского самолета «Антонов» с боеприпасами попало на видео

Сегодня, 09:53

NI: США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»

Сегодня, 09:24

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

15-07-2022, 14:53

ВВС из США проверяют версию с воздействием РЭБ на БПЛА MQ-9 Reaper в Румынии

15-07-2022, 14:08

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине

15-07-2022, 12:23

Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие для уничтожения спутников США

15-07-2022, 08:24

США не могут сбить российские крылатые ракеты, используемые на Украине

14-07-2022, 23:02

Пилоты Apache попытались повторить трюк Ка-52 и разбили свой вертолет

14-07-2022, 13:41

Судя по результатам опроса, большая часть жителей США не хотят видеть Байдена и Трампа в качестве кандидатов на выборах президента в 2024 году

12-07-2022, 21:13

South China Morning Post: США обошли РФ в игре великих держав

12-07-2022, 19:23

Сенатор Цеков предрек развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет

12-07-2022, 12:20

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

12-07-2022, 11:19

The Washington Times: 75% молодых американцев не пригодны к военной службе

12-07-2022, 09:18

Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны

11-07-2022, 20:13

Запад хочет расчленить Россию: Опубликована карта раздробленной на 17 частей страны

11-07-2022, 17:18

Первая батарея системы NASAMS для Украины доставлена из Норвегии в Польшу

11-07-2022, 10:13

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

11-07-2022, 08:51

У западного побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

11-07-2022, 08:35

Военный аналитик: Лидеры ЕС хотят спрятаться в подземный бункер из-за истерии о ядерной войне

10-07-2022, 17:07

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

10-07-2022, 15:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе
  • 14-07-2022, 16:11

Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

Администраторы Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свои источники сообщили о награждении замглавы администрации Пушкинского района

Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам
  • 14-07-2022, 21:04

Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам

Власти Санкт-Петербурга показали свое отношение к патриотической идеологии. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин. Журналисты издания

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки
  • 15-07-2022, 14:53

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине
  • 15-07-2022, 12:23

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине

Ким Чен Ын включается в битву России и США на Украине. Увидят ли ВСУ северокорейские войска на поле боя, размышляет Эдуард Попов в беседе с изданием

СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым
  • 15-07-2022, 09:12

СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым

Крым может стать мишенью американских РСЗО HIMARS. О подобных планах якобы говорят непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

СП: Шеслер разъяснила, зачем военные ВСУ перебросили под Николаев системы HIMARS США
  • 14-07-2022, 21:38

СП: Шеслер разъяснила, зачем военные ВСУ перебросили под Николаев системы HIMARS США

Как рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, Николаевская область представляет собой кластер, откуда

Новости партнеров
Новости партнеров
Пилоты Apache попытались повторить трюк Ка-52 и разбили свой вертолет
  • 14-07-2022, 13:41

Пилоты Apache попытались повторить трюк Ка-52 и разбили свой вертолет

Весьма неудачной оказалась попытка греческого экипажа AH-64. Пилоты попытались повторить трюк российского Ка-52, за что поплатились, разбив вертолет.

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России
  • Вчера, 07:32

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России

Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме
  • 15-07-2022, 14:37

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме

В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»
  • Вчера, 06:58

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации