Крушение украинского самолета «Антонов» с боеприпасами попало на видео

Опубликовано видео с места крушения самолета «Антонов» украинской авиакомпании. По данным СМИ, он перевозил 12 тонн опасных боеприпасов и на его борту было 8 членов экипажа.

Напомним, воздушное судно, которое следовало из Сербии в Иорданию, потерпело крушение на севере Греции. После сообщения пилота об отказе двигателя и разрешения на аварийную посадку, украинский самолет исчез с радаров.

На борту разбившегося самолета, по предварительным данным, находились боеприпасы. О падении судна пресса написала в ночь на воскресенье, 17 июля. Произошел инцидент вечером в субботу.

По данным грецких СМИ, властями были эвакуированы спасатели и журналисты из-за возможной токсичности газа, который перевозили на рухнувшем самолете. Всех граждан, которые не относятся к военной службе, вывезли на расстояние в один километр от места катастрофы.

Очевидцы, которые стали свидетелями падения, стали публиковать кадры падения «Антонова» в соцсетях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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