Ксения Собчак рассказала правду о второй беременности

Ксения Собчак, которая на ближайшие пару недель улетела в отпуск, рассказала правду о второй беременности. Теледива опровергла все слухи об интересном положении, мусирующиеся в Сети.

Отдых ведущей стал еще одним поводом для слухов о беременности. Фанаты уверены, что их любимица не просто так решила взять паузу в работе. Как известно, Ксюша вместе с сыном Платоном и друзьями уехала на один из курортов Турции, где наслаждается теплым солнышком и приятным времяпрепровождением.

В соцсетях скандальная журналистка выложила несколько интересных снимков. На фото Собчак запечатлена в купальном костюме и с плоским животиком.

"Баня, когда на 38 градусов жары на улице? Да, конечно! Мы не нарушаем заветы Анастасии Волочковой!" – написала звезда под фотографией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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