Лена Миро подтвердила, что Меладзе бросил Брежневу

Известный блогер Лена Миро подтвердила, что Валерий Меладзе бросил Веру Брежневу. По мнению писательницы, страдания певицы - это плата за грязные поступки.

Еще совсем недавно Брежнева показывала, как работает на польском складе для раздачи гуманитарной помощи. Вскоре Вера уехала в Италию, где у них с супругом есть роскошная вилла в курортном городе Форте-деи-Марми.

Ходят слухи, что продюсер поселил в доме первую жену Яну Сумм и их детей. Эту информацию подтвердила скандальный блогер.

«Сколько боли пережила эта красивая и, мне кажется, очень хорошая женщина с легкой руки светлой Веры Брежневой. Ничего. Теперь Вера сидит у разбитого корыта, даже если пока этого не осознала», - написала в своем блоге девушка.

«Таких светлых человечков, сметающих все на своем пути к личной выгоде, в конце ждет один итог», - добавила Лена.

Также в Сети появилась информация о том, что Брежнева попрощалась с Россией и собирается навсегда обосноваться в Европе. Как заявила блогер Алена Жужа, экс-солистка «ВИА Гры» в настоящие время оформляет гражданство Италии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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