Максим Галкин высмеял Никиту Михалкова на концерте в Израиле

Российский шоумен Максим Галкин для того, чтобы развеселить западную публику, похоже, готов пойти на любые уловки. Юморист унизил режиссера Никиту Михалкова, высмеяв его на концерте в Израиле.

Поводом для шутки стала пикантная просьба режиссера. Детали разговора артистов в соцсетях раскрыл Станислав Садальский.

«Галкин рассказал: «Иду я как-то по «Мосфильму», навстречу мне идет Михалков, хлопает по плечу и говорит: «Смотрю, ты подкачался! А у меня пощупай!» – сказал артист.

Садальский добавил, что израильская публика оценила шутку комика, громко поаплодировав в ответ.

Ранее скандальный блогер Лена Миро заявила, что Максим Галкин всячески старается монетизировать шумиху вокруг своего имени. Действительно, скандальные новости о юмористе каждый день «гуляют» в Сети.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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