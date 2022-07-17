NI: США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»

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NI: США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»
В Мире
Фото из открытых источников

В США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю». Самой большой и самой сдерживающей подводной лодкой в мире была построенная в Советском Союзе «Акула», пишет National Interest.

Обозреватель Кайл Мизоками называет российское оружие самым грозным во всей истории. Корабль проекта 941 планировалось сделать основой для морских сил ядерного сдерживания Советского Союза. Судно предназначалось для запуска ракет, включая полярный круг, из-за чего корпус усилили для возможного ледяного воздействия.

Для «Акулы» также была построена новая ракета Р-39 большой дальностью, достаточной для нанесения ударов из Арктики по континентальной части США.

«Этот снайпер времен холодной войны может уничтожить до 200 целей с боеголовками в целых 6 раз мощнее бомб, которые взорвались над Хиросимой», – пишет NI.

Всего в планах было построить 8 субмарин, но удалось только 6. После окончания холодной войны ракетные крейсеры унаследовал флот РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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