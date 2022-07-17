Певец Алехно рассказал, как от него отвернулись коллеги после поддержки спецоперации

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Певец Алехно рассказал, как от него отвернулись коллеги после поддержки спецоперации
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Фото из открытых источников

Певец Руслан Алехно, который с первого дня поддерживает проведение специальной операции на Украине, рассказал об отвернувшихся от него коллегах. Многие друзья попытались оскорблять и унижать, однако у артиста к хейту выработался стойкий иммунитет.

«Я выступал Сирии, на Донбассе и в Чечне. Это обязанность каждого человека, в особенности служившего в армии мужчины. У меня есть страхи, безусловно. Перед последней поездкой я своей супруге говорил, где хранятся ценные вещи, назвал все пароли от банковских карт, ведь несмотря на то, что нас охраняли, никто не застрахован», - признался Алехно.

40-летний певец добавил, что многие коллеги попросту перестали общаться, здороваться.

«Я уже не говорю о соцсетях, там меня пытаются всячески оскорбить, унизить. Однако еще с 2020-го года у меня к хейту есть иммунитет, а все эти злопыхатели сильны в Интернете. По существу никто ничего не сделал», - рассказал артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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