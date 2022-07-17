Тающий на глазах ведущий Андрей Малахов показал новое пикантное фото

Тающий на глазах Андрей Малахов давно не делился новыми снимками со своими подписчиками, однако не так давно сделал исключение. Своим поклонникам ведущий продемонстрировал новую пикантную фотографию с умершей Иваной Трамп.

На снимке, опубликованном в телеграм-канале, Андрей предстал полуобнаженным, в одних лишь трусиках. Стоит сказать, что тогда Малахов был в прекрасной физической форме. Знакомство с моделью произошло на одном из пляжев Сен-Тропе.

Внешность 50-летнего теледущего вызывает волнение. Малахов похудел на 15 кг, и поговаривают, носит парик. Окружение телевизионной звезды опровергает информацию об онкологическом заболевании, заверяя, что исхудание связано с большими физическими нагрузками.

На плохой внешний вид Малахова с избытком грима обратили внимание еще в прошлом году. Ходят слухи, что ведущий проходил лечение в Германии, где выкладывал большие суммы, чтобы бороться з коварным заболеванием.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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