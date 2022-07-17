Тающий на глазах ведущий Андрей Малахов показал новое пикантное фото

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Тающий на глазах ведущий Андрей Малахов показал новое пикантное фото
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Фото из открытых источников

Тающий на глазах Андрей Малахов давно не делился новыми снимками со своими подписчиками, однако не так давно сделал исключение. Своим поклонникам ведущий продемонстрировал новую пикантную фотографию с умершей Иваной Трамп.

На снимке, опубликованном в телеграм-канале, Андрей предстал полуобнаженным, в одних лишь трусиках. Стоит сказать, что тогда Малахов был в прекрасной физической форме. Знакомство с моделью произошло на одном из пляжев Сен-Тропе.

Внешность 50-летнего теледущего вызывает волнение. Малахов похудел на 15 кг, и поговаривают, носит парик. Окружение телевизионной звезды опровергает информацию об онкологическом заболевании, заверяя, что исхудание связано с большими физическими нагрузками.

На плохой внешний вид Малахова с избытком грима обратили внимание еще в прошлом году. Ходят слухи, что ведущий проходил лечение в Германии, где выкладывал большие суммы, чтобы бороться з коварным заболеванием. 

 



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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