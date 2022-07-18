Бизнесмен Пригожин: Украина обратилась за помощью к историческим врагам всех славян

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Бизнесмен Пригожин: Украина обратилась за помощью к историческим врагам всех славян
Украина
Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин в ответ на запрос издания «Свободная Пресса» высказался по поводу недавних заявлений МИД РФ. Дипломаты заявили о желании Запада развязать масштабную войну против России. Кроме того, стало известно, что Европейский союз предоставил очередной пакет помощи Украине.

Предприниматель напомнил о том, как националисты убивали русских людей на сопредельных России территориях. Он заявил, что основная цель специальной военной операции (СВО) – наказать убийц. Также Пригожин напомнил о роли США в происходящих событиях: 

«Руководство Украины же обратилось к нашим общим историческим врагам, не только русских, но и славян всего мира – к американцам. Поэтому фактически они развязали сейчас Третью мировую войну, и мы готовы в этом участвовать», – выразил свое мнение бизнесмен.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Среди основных задач – денацификация и демилитаризация страны, а также помощь населению Донбасса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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