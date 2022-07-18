Financial Times: Европейские запасы оружия на исходе

По сообщению международной деловой газеты Financial Times, европейские запасы оружия начинают заканчиваться.

«Изо всех сил страны Европы пытаются найти танки, реактивные системы залпового огня и артиллерию из национальных запасов для того, чтобы помочь Украине сдержать продвижение ВС Российской Федерации. Однако эти запасы на исходе», — пишет журналист издания Financial Times.

Корреспондент отмечает, что сложившаяся ситуация говорит об общей неподготовленность Запада к любым военным столкновениям.

Во время визита на Ближний Восток Байден и его команды попытаются найти оружие для Украины. Американский лидер планирует посетить Саудовскую Аравию, Израиль, а также Западный берег реки Иордан 13-16 июля.

По некоторым данным, военная помощь Киеву будет продолжаться до второго квартала 2023 года. Однако вопрос в том, как долго хватит поставок оружия и боеприпасов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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