Financial Times: Европейские запасы оружия на исходе

Image 16+
Financial Times: Европейские запасы оружия на исходе
В Мире
Фото из открытых источников

По сообщению международной деловой газеты Financial Times, европейские запасы оружия начинают заканчиваться.

«Изо всех сил страны Европы пытаются найти танки, реактивные системы залпового огня и артиллерию из национальных запасов для того, чтобы помочь Украине сдержать продвижение ВС Российской Федерации. Однако эти запасы на исходе», — пишет журналист издания Financial Times.

Корреспондент отмечает, что сложившаяся ситуация говорит об общей неподготовленность Запада к любым военным столкновениям.

Во время визита на Ближний Восток Байден и его команды попытаются найти оружие для Украины. Американский лидер планирует посетить Саудовскую Аравию, Израиль, а также Западный берег реки Иордан 13-16 июля.

По некоторым данным, военная помощь Киеву будет продолжаться до второго квартала 2023 года. Однако вопрос в том, как долго хватит поставок оружия и боеприпасов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Financial Times: Европейские запасы оружия на исходе

Сегодня, 09:55

The New York Times: Иран предоставит России около 300 беспилотников

Сегодня, 09:17

Крушение украинского самолета «Антонов» с боеприпасами попало на видео

Вчера, 09:53

NI: США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»

Вчера, 09:24

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

15-07-2022, 14:53

ВВС из США проверяют версию с воздействием РЭБ на БПЛА MQ-9 Reaper в Румынии

15-07-2022, 14:08

СП: Северная Корея включается в битву России и США на Украине

15-07-2022, 12:23

Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие для уничтожения спутников США

15-07-2022, 08:24

США не могут сбить российские крылатые ракеты, используемые на Украине

14-07-2022, 23:02

Пилоты Apache попытались повторить трюк Ка-52 и разбили свой вертолет

14-07-2022, 13:41

Судя по результатам опроса, большая часть жителей США не хотят видеть Байдена и Трампа в качестве кандидатов на выборах президента в 2024 году

12-07-2022, 21:13

South China Morning Post: США обошли РФ в игре великих держав

12-07-2022, 19:23

Сенатор Цеков предрек развал США и Евросоюза не позднее чем через 30 лет

12-07-2022, 12:20

Разведка MI-6 Великобритании заявила, что Россия готовится к наступлению на Украине

12-07-2022, 11:19

The Washington Times: 75% молодых американцев не пригодны к военной службе

12-07-2022, 09:18

Туристы из ФРГ отменяют поездки в страны Балтии из-за опасений начала войны

11-07-2022, 20:13

Запад хочет расчленить Россию: Опубликована карта раздробленной на 17 частей страны

11-07-2022, 17:18

Первая батарея системы NASAMS для Украины доставлена из Норвегии в Польшу

11-07-2022, 10:13

В Польше объяснили, кому нужна отставка Бориса Джонсона

11-07-2022, 08:51

У западного побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

11-07-2022, 08:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки
  • 15-07-2022, 14:53

США испугались российских ракет Х-101, которые покрывают большую часть Америки

В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России
  • 16-07-2022, 07:32

Военкор Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед армией России

Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме
  • 15-07-2022, 14:37

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю Екатерину Зыкову нашли мертвой в водоеме

В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»
  • 16-07-2022, 06:58

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации

Депутат ЗакСа Вишневский предложил петербуржцам способы избежать бегловской «реновации»
  • 16-07-2022, 14:03

Депутат ЗакСа Вишневский предложил петербуржцам способы избежать бегловской «реновации»

Выступивший против принятого законопроекта о комплексном развитии территории депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в нескольких пунктах

Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились
  • 15-07-2022, 14:26

Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились

Смольный и ответственные за проведение транспортной реформы чиновники не смогли выполнить обещание по установке информационных табло до начала ее

Новости партнеров
Новости партнеров
Слухи о возведении на месте промзоны «Горская» элитного «Клуба 19» подтвердились
  • 16-07-2022, 00:21

Слухи о возведении на месте промзоны «Горская» элитного «Клуба 19» подтвердились

Смольный решил на месте промзоны «Горская» построить элитный «Клуб 19». Слухи об этом ходили давно и вот они подтвердились. Как сообщает «

Четверо петербургских школьников стали медалистами Международной математической олимпиады
  • 15-07-2022, 23:48

Четверо петербургских школьников стали медалистами Международной математической олимпиады

Согласно сообщению пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, школьники из России завоевали шесть медалей Международной математической олимпиады,

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России
  • Вчера, 16:28

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России

У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon атаковали РЭБ у границ Украины
  • Вчера, 08:42

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon атаковали РЭБ у границ Украины

В субботу, 16 июля, американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon, который приблизился к Херсонской области вблизи черноморского