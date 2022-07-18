Юрий Шевчук заявил, что считает русский народ «оккупантами»

В США испугались, что российские крылатые ракеты Х-101 покрывают большую часть Америки несмотря на то, что еще несколько лет назад она являлась
Военкор Геннадий Дубовой рассказал, когда ВСУ будут иметь преимущество перед ВС РФ. По словам эксперта, произойдет это лишь в том случае, если
В Екатеринбурге нашли мертвой в пруду 22-летнюю девушку. Екатерина Зыкова бесследно пропала в конце июня. Об этой трагической новости
В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации
Выступивший против принятого законопроекта о комплексном развитии территории депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в нескольких пунктах
Смольный и ответственные за проведение транспортной реформы чиновники не смогли выполнить обещание по установке информационных табло до начала ее
Смольный решил на месте промзоны «Горская» построить элитный «Клуб 19». Слухи об этом ходили давно и вот они подтвердились. Как сообщает «
Согласно сообщению пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, школьники из России завоевали шесть медалей Международной математической олимпиады,
У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ
В субботу, 16 июля, американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon, который приблизился к Херсонской области вблизи черноморского
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