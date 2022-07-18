Юрий Шевчук заявил, что считает русский народ «оккупантами»

Юрий Шевчук, советский и российский рок-музыкант, которому в этом году исполнилось 65 лет, заявил, что считает русский народ «оккупантами». Об этом он рассказал в интервью «Скажи Гордеевой»

Шевчук объяснил, что не считает граждан Российской Федерации рабами. Он считает, что русский народ находится в оккупации.

«Русские – это не рабы, мы просто сейчас в оккупации. Нас расстреливают минами, градами и ежедневной пропагандой. Каждый день убивают нашу память, ум, дух, однако мы держимся. Среди нас есть герои, которые никогда в жизни не смогут себя назвать рабами. Это я хотел очень сказать», – говорит музыкант.

При этом артист считает, что русские люди не думают о своем будущем и прелестях жизни.

Напомним, что на лидера ДДТ, который критикует проведение спецоперации на Украине, протокол о дискредитации ВС РФ снова поступил в суд Петербурга. Протокол составили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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