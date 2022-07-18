Мировые звезды «кинули» российских фанатов на миллионы долларов

«Комсомольская правда» написала о том, как мировые звезды кидают своих российских фанатов, причем на миллионы долларов. Об этом заявил Эдуард Ратников, основатель концертного агентства T.C.I.

К примеру взять Энрике Иглесиаса. Испанский исполнитель уже четыре раза менял дату проведения своего концерта в Москве. В конечном итоге выступление певца так и не состоялось в столице.

Но что самое главное, в такой ситуации артисты с мировым именем напрочь отказываются возвращать деньги за несостоявшиеся концерты. Это приводит к банкротству промоутеров.

«Нам нет из чего отдавать денежные средства за билеты, и просходит это только из-за невозврата гонораров. Большинство российских фанатов не понимают этого процесса и подают коллективные иски. Однако никто и нигде не говорит об этом, а это настоящая катастрофа», — возмутился Ратников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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