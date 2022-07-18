Музыкальный критик Фадеев осудил Покровского за антироссийские песни

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Музыкальный критик Фадеев осудил Покровского за антироссийские песни
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Фото из открытых источников

Музыкальный критик Александр Фадеев осудил Макса Покровского из-за его новые антироссийские песни. Речь идео о скандальных хитах «Украина» и «Поколение Z».

По словам Фадеева, музыкант, который несколько лет живет в США, продолжает зарабатывать деньги именно в России. И это не мешает исполнителю называть россиян язычниками, являющиеся потомками Богов и приносящие им в жертву «руины городов». Лидер рок-группы «Ногу Свело!» активно критикует своих соотечественникови и пишет гневные посты в социальных сетях. По словам музыканта, русская нация «деградирует».

Что касается Украины, артист считает ее своей второй родиной. Солист сообщил, что его мать из Днепропетровска, а просто так забыть о стране он не может, ведь у него есть определенные чувства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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