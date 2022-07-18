Перед смертью Юра Шатунов признался, почему не хотел возвращаться в «Ласковый май»

Умерший певец Юрий Шатунов как-то в интервью рассказал, почему не хочет возвращаться в коллектив «Ласковый май». Артист отметил, что все права на музыкальную группу принадлежат продюсеру Андрею Разину, а его интересует только сольная карьера, собственный проект.

«Обратно в «Ласковый май» я не пойду, так как у меня свой проект и я его самостоятельно делаю. Делают его все самостоятельные люди. Я создаю себе базу и не желаю возвращаться в прошлое, ведь туда попасть невозможно. Мы уже вышли оттуда, теперь у нас дорога вперед», — говорил певец.

«Все права на группу «Ласковый май» принадлежат Андрею Александровичу Разину, создателю студии. Это и является исчерпывающим ответом на все вопросы о том, кому принадлежат права», - добавил солист.

Юра преждевременно ушел из жизни. Ему исполнилось всего 48 лет. Причина смерти - острая сердечная недостаточность. Похоронен Шатунов на столичном Троекуровском кладбище.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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