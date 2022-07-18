Супруг онкобольной Анастасии Заворотнюк сделал откровенное заявление о прошлом жены. Оказывается, Петру Чернышеву не нравился сериал «Моя прекрасная няня».

Фигурист, муж тяжелобольной актрисы, признался, что в начале отношений с Анастасией был огорчен тем, что она снимается в ситкоме «Моя прекрасная няня», который сделал ее очень популярной в России. Чернышев, который продолжительное время жил в США, не знал, что в РФ сняли адаптацию его самого нелюбимого сериала «Няня». Но это не помешало развитию их любовных отношений, которые в итоге переросли в крепкий брак.

Сейчас исполнитель танцев на льду все свободное время уделяет выступлениям для того, чтобы обеспечивать лечение жены. Заворотнюк, как известно, несколько лет отчаянно борется с одной из самых агрессивных форм рака мозга - глиобластомой. «Прекрасная няня» находится в загородном поселке Крекшино. По прогнозам врачей, Настя вряд ли сможет вернуться к полноценной карьере, но главное для актрисы сохранить жизнь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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