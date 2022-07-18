The New York Times: Иран предоставит России около 300 беспилотников

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The New York Times: Иран предоставит России около 300 беспилотников
В Мире
Фото из открытых источников

На страницах издания The New York Times появилась статья о том, что Иран готов предоставить России около 300 беспилотников. Уточняется, что иранские специалисты начнут обучение по управлению летательными аппаратами российских военных уже в этом месяце.

Как подчеркивает издание, дроны помогут войскам РФ эффективно бороться с универсальными пусковыми установками, а также американскими РСЗО, которые передали украинской армии.

Американские СМИ который день подряд не перестают обсуждать подготовку поставок ударных и разведывательных беспилотников от правительства Ирана в Российскую Федерацию. Благодаря такому вооружению можно восполнить критический пробел на Украине для России.

Добавим, что, по информации канала CNN, российская делегация дважды за последний месяц посетила аэродром Ирана с целью изучения боевых беспилотников. Речь идет о Shahed-191 и Shahed-129, способных нести высокоточные ракеты. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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