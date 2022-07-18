Журналист Шахназаров жестко прошелся по Собчак, оскорбившей патриарха Кирилла

Журналист Михаил Шахназаров жестко прошелся по Ксении Собчак, раскритиковав ее за неподобающие комментарии в адрес патриарха Кирилла.

Шахназаров обвинил эксцентричную ведущую в необразованности и невоспитанности. Накинулся журналист на знаменитость после того, как она оскорбила Кирилла, назвав его "политруком". Ксюша заявила, что речь патриарха в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского больше похожа на программную. По словам теледивы, выступление епископа напоминало пленарное заседание.

"Ислам и иудаизм комиссарка Собчак не трогает, зная что исход будет печальным. Ну что ж... Нападками на религию в основном занимаются дурно воспитанные и необразованные субстанции, поэтому это и неудивительно", — сообщил радиоведущий в своем Telegram-канале.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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