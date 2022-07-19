Les Echos: ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге «раньше, чем ожидают русские»

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Les Echos: ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге «раньше, чем ожидают русские»
В Мире
Фото из открытых источников

Официальный Киев ведёт широкомасштабную подготовку к контрнаступлению. В итоге, по плану, должен быть возвращён юг Украины под контроль собственного государства. Такая информация сегодня поступила от корреспондентов французского издания Les Echos. 

Авторы новостной статьи пообщались с военнослужащими Украины. Бойцы находятся непосредственно в зоне боевых действий. Офицер, позывной которого «Фугас», рассказал журналистам о том, что украинское контрнаступление «будет очень скоро, и намного раньше, чем его ждут русские»

«Львиная доля помощи Запада и США, отгружаемой в Украину, не упоминается в СМИ и на проводимых пресс-конференциях. Как раз этот объём вооружения позволит украинцам освободить свою родную землю. Всё вернется в Украину», — говорит военнослужащий. 

В то же время командир ВСУ признаёт: в настоящее время существует колоссальная проблема с российской артиллерией. Она наносит существенные потери армейским подразделениям ВСУ. На 6-7 украинских миномётных выстрелов Российская Федерация отвечает своим залпом численностью в 40 снарядов. По словам офицера, дисбаланс в огневой мощи продолжает наносить урон его подразделению, дислоцированному недалеко от Николаева. Основной проблемой для ВСУ остается превосходство русских в артиллерии. 

«Большинство наших потерь связано с артиллерией. Я сам получил контузию от минометного снаряда», — заявил офицер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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