Бросивший Пугачеву и двоих детей Галкин все дальше уезжает от России

Максим Галкин, бросивший Аллу Пугачеву и их двойняшек, все дальше уезжает от России.

СМИ опубликовали анонс, который сделал российский юморист. Шоумен, как видим, запланировал масштабный гастрольный тур по странам Европейского Союза.

Галкин написал в социальных сетях, что с концертами в ближайшее время он отправится в Турцию, Грузию, Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Чехию и Британию. Также пародист отведает США, Зеландию, Ирландию и Австралию. В ноябре Максим выступит на сцене на Кипре. России в данном списке нет.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с двумя детьми сейчас находится в Латвии. В прессе появились сообщения о том, что Примадонна приехела в Москву, однак без своего звездного супруга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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