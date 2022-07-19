Cпециалисты показали, как военные спутники НАТО мониторят позиции ВС РФ

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Специалисты показали, как себя ведут военные спутники НАТО в зоне СВО. При детальном исследовании оказалось, что они постоянно держат под контролем ключевые позиции ВС РФ на территории Украины.

Оказывается, большинство спутниковых снимков затрагивает линию фронта. Это свидетельствует о том, что НАТО-вские спутники осуществляют беспрерывный мониторинг и ВСУ постоянно получают информацию об обстановке в регионе.

Отметим, ранее нанесения ударов по Херсону, Новой Каховке, Донецку и Белгороду связывали с появлением космических аппаратов WorldView и GeoEye.

Российские власти заявили о готовности принять жесткие меры в отношении компании космических технологий «Maxar» в том случае, если удастся установить, что спутники США ответственны за атаки украинских военных. Пока никаких официальных данных о результатах расследования нет. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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