Forbes: В небе над Украиной сойдутся в бою турецкие и иранские беспилотники

В небе над Украиной в поединке сойдутся турецкие и иранские дроны. Отныне ВС РФ будут применять новое иностранное оружие, пишет издание Forbes.

В Пентагоне заявили, что Иран планирует поставкии беспилотников для России. По мнению аналитика Forbes Дэвида Гэмблинга, иранские БПЛА одни из самых продвинутых.

«В Иране процветает беспилотная отрасль, которая производит десятки дронов, начиная от больших самолетов дальностью полета в тысячи километров, заканчивая современными тактическими моделями с ручным запуском. Опасность несут дроны-камикадзе и беспилотные боеприпасы со взрывоопасными боеголовки», — вещает Forbes.

Издание уточняет, что иранские дроны помогут ВС РФ.

«Сейчас на вооружении РФ есть дроны «Орион», которые эквивалентны турецким средневысотным Bayraktar TB2», — добавляет эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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