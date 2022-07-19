Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин, входящий в топ-20 богатейших людей Волгограда (располагается на 16 месте – прим. ред.). Об этом рассказала в интервью изданию «Фонтанка.ру» PR-директор «Метр Девелопмент Групп» Оксана Бабижаева.

Также выяснилось, что Малашкин был знаком с бывшим депутатом Государственной думы Олегом Михеевым, объявленным в розыск за мошенничество. Они состояли в одной организации – «Ротари-клуб», которую называют «тихими вербовщиками в масонские ложи». Также олигарх выкупил ТЦ «Диамант» в центре Волгограда, ранее принадлежавший беглому экс-депутату, право собственности на который сегодня пытаются оспорить в суде.

PR-директор «Метр Девелопмент Групп» и супруга владельца компании Александра Андреева Оксана Бабижаева дала резонансное интервью изданию «Фонтанка», в ходе которого раскрыла личность второго инвестора двух крупных проектов в Петербурге.

Как выяснилось, сама фирма-девелопер не обладает необходимыми финансовыми возможностями, тогда как заявленный размер инвестиций составляет 4 млрд рублей. Информации о возможных соинвесторах и других интересантах ранее общественности предоставлено не было.

Бабижаева рассказала, что порядка 3 млрд инвестиционных средств будут заемными и лишь один – «Метр Девелопмент Групп» и что в сделку они заходят с партнером - волгоградским олигархом Александром Малашкиным.

Основные активы Малашкина в Волгограде сосредоточены в сферах производства отделочных материалов и ресторанного бизнеса. Олигарх является совладельцем группы компаний «ВОЛМА», а также владеет сетью ресторанов. По данным на конец 2020 года, сумма его активов составляла порядка 4,5 млрд рублей, что позволило ему войти в топ-20 богатейших бизнесменов города.

В апреле текущего года бизнес-партнер Андреева стал владельцем здания торгового центра «Диамант» в результате победы на торгах. Покупка объекта в центре Волгограда обошлась Малашкину в 243 млн рублей.

Однако приобретение обернулось для олигарха серьезными неприятностями . Ранее здание принадлежало экс-депутату Государственной Думы Олегу Михееву. Он находится в федеральном розыске по уголовному делу о хищении более чем 2 млрд рублей у «Промсвязьбанка», а также хищении объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей.

Летом 2019 года к уже имеющимся обвинениям в адрес Михеева добавился еще один эпизод – мошенничество на сумму 172 млн рублей, которые, по версии следствия, он взял в кредит у «Номос-банка» и не вернул в срок. По данному делу экс-депутату Госдумы грозит до 10 лет лишения свободы.

ТЦ «Диамант» был выставлен на торги в качестве реализации арестованного имущества. При этом в 2019 году центр уже пытались продать за 743 миллиона рублей, а в 2017 — за 500 миллионов, но безуспешно.

Как следует из данных картотеки Арбитражного суда Волгоградской области, вскоре после сделки, 29 апреля, в суд поступило исковое заявление от ООО «Исток» к новому владельцу Александру Малашкину. В нем компания требует признать отсутствующим право, зарегистрированное в ЕГРП, в отношении имущества – помещения по адресу Комсомольская, 3.

Примечательно, что это не первая для Волгограда громкая история с мошенничеством со стороны местного олигархата. В конце прошлого года Тверским райсудом Москвы был заочно арестован другой волгоградский бизнесмен – Дмитрий Герасименко. По версии следствия, предприниматель причастен к хищению кредита на сумму 65 млн долларов, выданного банком ВТБ ЗАО «Русспецсталь» на пополнение оборотных средств ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» в 2007 году. Последний в итоге был обанкрочен, а его основные активы отошли АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (ВМК), собственником которого является швейцарская компания Red October International. Примечательно, что единственным акционером был именно Дмитрий Герасименко.

Покупка имущества бывшего депутата Михеева может быть неслучайной. Как выяснилось, Малашкин ранее был президентом Волгоградского отделения «Ротари-клуба», входящего в единую сеть международной некоммерческой ассоциации со штаб квартирой в Штатах. Во всем мире насчитывается более 45 000 клубов с более чем 1,5 млн членов, преимущественно – влиятельных и обеспеченных людей. Членом Волгоградского «Ротари-клуба» был и Михеев. Примечательно также, что на базе ресторана «Бамберг», который принадлежит Малашкину, проходили регулярные собрания клуба в городе.

Своей миссией «ротарианцы» называют благотворительность под лозунгами «служение превыше себя» и «больше всех получают те, кто служит лучше всех». При этом отмечается, что «Ротари-клубы» – это неправительственные, нерелигиозные и неполитические организации. Однако многие относятся к их деятельности в России с большим скепсисом.

Сама структура сети клубов, организованная по принципу округов, наличие собственного календаря, сложной многоуровневой системы вступления в клуб новичков, правил наставничества и ряда других аспектов перекликаются с правилами и уставами масонских лож. Представители «Ротари-клубов» эту возможную связь яро отрицают.

Еще в 2012 году известный православный проповедник диакон Андрей Кураев после визита в Омск в своем блоге в «Живом Журнале» назвал участников проходившей там конференции «Ротари-клуба» «тихими вербовщиками в масонские ложи». Также он возмутился присутствием на их плакате изображения Омского кафедрального собора.

«Масонская мертвая шестеренка над живым православным храмом», — отметил диакон.

Стоит также отметить, что волгоградскому отделению организации в 2016 году было вынесено предупреждение Управлением министерства Юстиции по Волгоградской области за сокрытие данных о получении денег из-за рубежа. В 2019 году «Ротари-клуб» в Волгограде был полностью ликвидирован.

Новые факты о деятельности и связях очередного волгоградского инвестора, которому предстоит создавать новый облик Петербурга, вызывают все больше вопросов к Смольному, предпочитающему заключать важнейшие соглашения не с проверенными крупными игроками рынка двух столиц, а с компаниями и олигархами с сомнительными связями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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