Лия Ахеджакова резко отреагировала на слухи о своем исключении из театра

Лия Ахеджакова резко отреагировала на слухи о перестановках в «Современнике». Она решила прокомментировать слухи о своем исключении из театра.

84-летняя звезда советского кино, несмотря на свой возраст, продолжает работать. Недавно в одной из соцсетей появились слухи о том, что «Современник» убирает из репертуара все спектакли, где появляется Ахеджакова. Артистка даже не подозревала о том, что может остаться без работы, но лишь одна мысль о завершении карьеры тревожит Лию. Знаменитость сказала, что о перестановках ей никто ничего не говорил. Она призвала спросить об этом у директора театра, добавив, что очень устала от различных фейков.

«Я там никто, я актриса», — заявила Ахеджакова.

Однако, как позже уточнила пресс-секретарь «Современника» Екатерина Абрамова, актриса продолжает свою работу, и спектакли с ее участием остались в программе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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