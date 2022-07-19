Продюсер Рудченко назвал «шлаком» блогеров из российского шоу-бизнеса

Павел Рудченко призвал убрать блогеров из российского шоу-бизнеса, назвав их «шлаком». По мнению продюсера, современные молодые артисты не могут достойно представить страну за рубежом, не способны удовлетворить нужды нормальных людей.

Рудченко уверен в том, что в существующем нынче шоу-бизнесе России на место талантливых певцов и композиторов пришли лишенные слуха и голоса блогеры.

По заверению критика, сейчас делают ставку на медийность персоны, а не на его музыкальные данные. Настоящими звёздами становятся те, кого часто показывают по телевизору и обсуждают в сетях.

«Действительно, на эстраде много так называемого «шлака», а он не удовлетворяет нужды нормальных людей со слухом. Такие артисты не смогут достойно представлять нашу страну за рубежом, так всякие там продюсерские проекты и поющие блогеры — больше про лидеров мнений, пробующих себя в индустрии развлечений. Однако их назвать певцами никак нельзя», — резюмировал продюсер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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