Психиатр Юлия Тестова заявила о наличии психических расстройствах у Анны Кошмал и Анастасии Приходько. Врач предложила бесплатную помощь для скандальных украинок.

Согласно умозаключениям специалиста, в поведении актрисы сериала «Сваты» Анны Кошмал, а также у певицы Анастасии Приходько в прослеживаются симптомы психического расстройства. Юлия предложила звездам как можно быстрее обратиться за помощью к квалифицированному врачу, поскольку без соответствующего лечения эмоциональное состояние знаменитостей может резко ухудшиться. Напомним, что актриса регулярно призывает российских фанатов выйти на антивоенные митинги и устраивать погромы.

Певица. которая осуждает проведение спецоперации, прокляла россиян и их детей, пожелав Божьей кары и смерти всему русскому народу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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