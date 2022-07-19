Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов
Выступивший против принятого законопроекта о комплексном развитии территории депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в нескольких пунктах
У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ
В субботу, 16 июля, американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon, который приблизился к Херсонской области вблизи черноморского
Военный корреспондент Дмитрий Болтенков назвал слабое место HIMARS. По его мнению, это небольшая дальность РСЗО. Также эксперт уверен, что все
Журналист Ростислав Ищенко уверен в том, что поставка Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS —это последний шаг к большой конфронтации с США.
В США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю». Самой большой и самой сдерживающей подводной лодкой в мире была построенная в
Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы нашли водителя иномарки, которая с вечера субботы до воскресного утра пролежала вверх колёсами
Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об действиях ВСУ российским военным. Об этом РИА Новости заявил участник «Злых русских хакеров» на
Боец полка «Ахмат-1», спецгруппы «Талиба», рассказал о вооружении ВСУ и его эффективности. По информации Геннадия Дубового, во время столкновений у
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