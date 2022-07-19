Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, информацию о вводе польских войск на Украину неоднократно озвучивали в различных источниках. Об этом заявляли в свое время Служба внешней разведки России, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие политики Польши.

«Военный эксперт говорит, что от такого отчаянного шага Польшу удерживают США. Америка опасается, что ввод польских военных на соседнюю территорию может спровоцировать удары по ним со стороны ВС России. В результате этого увеличится вероятность прямой войны между альянсом НАТО и РФ. Пока Штаты Польшу сдерживают, однако исключать этого не стоит. Небось, так или иначе мы это увидим»,- сказал Рожин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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