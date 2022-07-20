Ищенко высказался о причинах затягивания специальной военной спецоперации на Украине

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Ищенко высказался о причинах затягивания специальной военной спецоперации на Украине
Политика
Фото из открытых источников

Политолог Ростислав Ищенко высказался о «специальной военной операции», которую ведет Россия в Украине, и призвал не воспринимать всерьез все заявления, которые делаются на Западе.

Они преследуют свои цели. Особенно, по мнению Ищенко, не стоит доверять хвалебным одам в адрес России. В том числе заявлениям о безграничных ресурсах, которыми располагает страна.

«Когда нас хвалят, тем более, когда нас хвалят враги, надо очень хорошо подумать, зачем они это делают: по глупости или потому что хотят куда-то нас втравить в очередной раз», — приводит слова политолога портал «Военное дело».

Отдельно Ростислав Ищенко коснулся темы сроков СВО. Много нареканий на то, что она затягивается. Объяснение здесь простое. По словам эксперта, сроки СВО во многом зависят от наличия тех или иных ресурсов. Он допускает, что у РФ с чем-то возникли проблемы. Поэтому можно предположить, что необходимый ресурс сейчас накапливается.

Ищенко в корне не согласен с недавним заявлением генерала бундесвера о том, что у РФ практически неисчерпаемые ресурсы.

«Вполне себе российские ресурсы исчерпаемы, и мы их достаточно долго собираем, чтобы решать какие-то проблемы свои, в том числе и военным путем. Не потому, что нам так хочется, а потому, что так вынуждены», — утверждает политолог.

Напомним, Украина пополняет свои ресурсы за счет западных союзников. США и многие страны Европы намерены и дальше оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность страны (включительно с Крымом), о чем уже неоднократно заявлялось.

К слову, в эти минуты проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». В нем принимают участие министры обороны почти 50 стран мира. Союзники заявили, что будут прорабатывать инновационные пути долгосрочной военной поддержки ВСУ в их противостоянии ВС РФ в рамках СВО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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