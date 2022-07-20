Виктория Боня: «Чеченская диаспора будет очень рада, что Айза сменила фамилию»

Виктория Боня уколола заклятую «врагиню» в Rutube-шоу «Злые языки». Как только речь зашла о смене имен, телеведущая не удержалась от комментариев.

«Айзу можно понять. Чеченская диаспора будет рада, что она сменила фамилию», — сказала 42-летняя звезда.

Айза носила фамилию Вагапова. После свадьбы с Гуфом она стала Долматовой, а после второго брака Анохиной. После расставания с избранником, владелица салонов красоты задумалась о кардинальных переменах и неожиданно превратилась в Айзу-Лилуну Ай.

Айза неоднократно признавалась, что не хочет быть Вагаповой. К тому же, бизнесвумен регулярно критиковали земляки из-за скандальных снимков.

Два года назад экс-жена Гуфа случайно засветила интимное фото, которое предназначалось для ее бойфренда. Во второй раз телеведущая опубликовала целый ролик, на котором принимала сексуальные позы, продемонстрировав свои гениталии, которые хейтеры назвали «вареником».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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