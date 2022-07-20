Гулять – не работать. Петербургские чиновники готовы посещать встречи ЮНЕСКО, но не намерены реставрировать здания

Санкт-Петербург примет участие в конференции ассоциации «Сеть креативных городов ЮНЕСКО», которая пройдет в Бразилии, сообщили в пресс-службе Смольного. В связи с этим глава Петербурга Александр Беглов отметил, что международное мероприятие открывает новые возможности для продвижения туристического потенциала, а также подчеркнул, что руководство города готово оказать поддержку креативным проектам в области туризма.

Участие Санкт-Петербурга в мероприятиях ЮНЕСКО – безусловно, тенденция положительная, однако неэффективная работа правительства Санкт-Петербурга наносит ущерб внешнему облику города и может привести к тому, что город исключат из списков объектов Всемирного наследия. Годом ранее из перечня организации был вычеркнут порт Ливерпуля, так как новостройки в районе доков разрушили архитектурную гармонию. Ансамбль, сложившийся в XVIII-XIX веках, «испортили» небоскребы, пристань для круизных лайнеров и стадион для клуба «Эвертон». Порт Ливерпуля стал третьим объектом, лишенным охранного статуса ЮНЕСКО за последние 15 лет - ранее организация исключила заповедник антилоп в Омане и долину Эльбы у Дрездена.

Исторический центр Санкт-Петербурга стал одним из самых масштабных объектов ЮНЕСКО, однако в последнее время его состояние беспокоит экспертов. Специалисты международной организации исследовали город в 2018 и 2019 годах и выявили ряд серьезных проблем.

В ЮНЕСКО предупреждают, что Санкт-Петербург может лишиться своей уникальности из-за застройки современными зданиями и объектами. Нарекания специалистов вызвала плотная застройка у парка Александрино, постройки в Колтушах и ряде других объектов в центре города. Экспертов беспокоит также потеря городом исторических панорам, таких как пострадавшие от новостроя виды Петергофского шоссе.

Согласно отчетам ЮНЕСКО, правительство Петербурга пренебрегает обязательствами уведомить организацию о развитии территорий исторической застройки, слабо регулирует высотность строительства и не имеет единой стратегии по работе со старинными зданиями. Недовольство экспертов вызвало также содержание объектов культурного наследия (ОКН) в Северной столице России, которые медленно разрушаются.

Руинизация Петербурга вызывает опасение и у местных активистов. Движение «Город перемен» направило заявку в Книгу рекордов Гиннеса с предложением рассмотреть Петербург как город с самым большим числом исторических руин в мире. По подсчетам активистов, в Северной столице России около семи тысяч зданий нуждаются в ремонте.

На безразличие петербургских властей к проблеме сохранности культурного наследия неоднократно указывали общественные организации и жители города. Сообщения о фрагментарном разрушении исторических зданий в центральных районах города поступают регулярно, а сама проблема уже приобрела системный характер. Однако правительство Петербурга предпочитает камуфлировать происходящее «позитивными» статьями, а аварийное состояние домов - строительной сеткой, которая, к слову, не всегда способна спасти от риска попасть под очередной «камнепад».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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