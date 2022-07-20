Леонид Якубович считает ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»

Телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира «Вечернего Урганта». В программе «Респиратор Бабушкина» он заявил, что считает ошибкой закрытие популярного шоу.

«Думаю, это ошибка. Даже во времена ВОВ на экраны выходили хорошие фильмы, не всегда патриотические и серьезные. Работали агитбригады, сейчас, к сожалению, этого нет. Отсутствие хороших развлекательных программ является слишком серьезным креном в сторону негатива», - сказал ведущий.

Также бессменный ведущий телепрограммы «Поле чудес» добавил, что истинных причин закрытия «Вечернего Урганта» он не знает.

Телевизионное вечернее шоу «Вечерний Ургант», а также многие другие развлекательные передачи Первого канала, временно отправлены на каникулы. Вместо них увеличили эфирное время разнообразных информационных программ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей