Писатель Захар Прилепин заявил о том, что через год банда артистов-пацифистов вернется в Россию. Свое мнение публицист озвучил в телеграм-канале.

Прилепин уверен, что артисты-пацифисты вернутся в Россию примерно через 1 год. По мнению публициста, кинофильмы с участием осудивших действия Россию актеров не нужно снимать с проката. Над ними трудилась целая команда профессионалов, которую не за что наказывать. Даже в Советском Союзе показывали картины, в которых сыграли сбежавшие за границу Савелий Крамаров и Олег Видов. Писатель считает, что в России продолжат показ фильмов с актерами, которые осудили СВО на Украине. Спустя год банда из профессиональных пацифистов вновь вернется на своё место, а обновлять кинематографический корпус никто не будет, заключил общественный деятель.

Кстати, не так давно Захар Прилепин сделал заявление, что "культура отмены" России западным миром закончится вместе с завершением конфликта на Украине. Однако, по словам общественного деятеля, минус заключается в том, что Запад станет арбитром в российской культуре. Сейчас у РФ есть все шансы создать другую форму культурного взаимодействия вместе с Индией, КНР, Африкой и Латинской Америкой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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