Полковник Баранец рассказал, когда ВСУ потеряют боевой дух

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Полковник Баранец рассказал, когда ВСУ потеряют боевой дух
Политика
Фото из открытых источников

Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, когда потери подорвут боевой дух ВСУ. По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», произойдет это при уничтожении 2/3 армии.

В сообщениях Минобороны России говорится о ежедневном уничтожении около 200 военных ВСУ. Это соответствуют действительности, говорит Баранец. Эксперт напоминает о больших потерях в вооруженных формированиях, к примеру, после удара по Яворовскому полигону в марте.

По словам обозревателя, в украинской армии есть немало неподготовленных и наспех вооружённых лиц. Если такая политика будет продолжена, армия Украины "будет уничтожена на 2/3". Это и станет тем пределом, который сломает боевой дух солдат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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