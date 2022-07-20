Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о необходимости поддерживать в Северной столице образование и развивать направление роботизации.

Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организованного «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В ходе мероприятия сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов обратился к главе государства с просьбой помочь выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва.

«С Александром Дмитриевичем в Питере я, конечно, тоже переговорю. Там сейчас с бюджетом в Петербурге все в порядке, пусть не жадничает, на такое ключевое направление немножко деньжат там отщипнет», – ответил президент.

Однако в то время как российский лидер заявляет о необходимости поддерживать в Северной столице образование в целом и, в частности, развивать направление роботизации, петербургские чиновники под управлением губернатора Беглова пытаются закрыть одну из лучших физико-математических школ – Лабораторию Непрерывного Математического Образования (ЛНМО). Учебное заведение имеет статус экспериментальной образовательной площадки в виде углубленных учебных программ на базе обычной школы и ежегодно готовит победителей и призеров различных научных соревнований.

В настоящее время договоры об аренде внезапно оказались расторгнуты, а классы – опечатаны. Фактически сегодня в Северной столице уничтожается уникальный образовательный проект, а губернатор Александр Беглов не предпринимает никаких действий для его сохранения. Жители Петербурга на протяжении месяца направляли во все возможные инстанции сотни писем и обращений, чтобы спасти коллективы учеников и учителей, но грубый беззаконный произвол, разрушающий судьбы петербургских детей, остановить пока не удалось.

«Да, это происходит со школой, которая дала путевку в жизнь сотням молодых учёных, биологов, инженеров. Проект, который выполнял государственные задачи, готовил кадры для так необходимого государству импортозамещения, оказался не нужен городу. Фундаментальная подготовка учеников ЛНМО - это залог будущего импортозамещения, а значит и важнейшая задача для государства», – говорится в открытом обращении ЛНМО.

Также отмечается, что теперь, вместо помощи в подготовке молодых ученых, в Комитете по образованию руководству лаборатории предложили за полтора месяца найти новое помещение и превратиться в частную школу. Но, даже если бы это было возможно, такое преобразование разрушит принцип минимальной оплаты за обучение и не позволит талантливым детям из малообеспеченных семей получать уникальное научное образование. Как вынуждены признать в ЛНМО, сложившаяся ситуация угрожает самому существованию учебного заведения и может привести к потере уникального опыта, созданного за последние 30 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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