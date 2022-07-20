Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Image 16+

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о необходимости поддерживать в Северной столице образование и развивать направление роботизации.

Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организованного «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В ходе мероприятия сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов обратился к главе государства с просьбой помочь выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва.

«С Александром Дмитриевичем в Питере я, конечно, тоже переговорю. Там сейчас с бюджетом в Петербурге все в порядке, пусть не жадничает, на такое ключевое направление немножко деньжат там отщипнет», – ответил президент.

Однако в то время как российский лидер заявляет о необходимости поддерживать в Северной столице образование в целом и, в частности, развивать направление роботизации, петербургские чиновники под управлением губернатора Беглова пытаются закрыть одну из лучших физико-математических школ – Лабораторию Непрерывного Математического Образования (ЛНМО). Учебное заведение имеет статус экспериментальной образовательной площадки в виде углубленных учебных программ на базе обычной школы и ежегодно готовит победителей и призеров различных научных соревнований.

В настоящее время договоры об аренде внезапно оказались расторгнуты, а классы – опечатаны. Фактически сегодня в Северной столице уничтожается уникальный образовательный проект, а губернатор Александр Беглов не предпринимает никаких действий для его сохранения. Жители Петербурга на протяжении месяца направляли во все возможные инстанции сотни писем и обращений, чтобы спасти коллективы учеников и учителей, но грубый беззаконный произвол, разрушающий судьбы петербургских детей, остановить пока не удалось.

«Да, это происходит со школой, которая дала путевку в жизнь сотням молодых учёных, биологов, инженеров. Проект, который выполнял государственные задачи, готовил кадры для так необходимого государству импортозамещения, оказался не нужен городу. Фундаментальная подготовка учеников ЛНМО - это залог будущего импортозамещения, а значит и важнейшая задача для государства», – говорится в открытом обращении ЛНМО.

Также отмечается, что теперь, вместо помощи в подготовке молодых ученых, в Комитете по образованию руководству лаборатории предложили за полтора месяца найти новое помещение и превратиться в частную школу. Но, даже если бы это было возможно, такое преобразование разрушит принцип минимальной оплаты за обучение и не позволит талантливым детям из малообеспеченных семей получать уникальное научное образование. Как вынуждены признать в ЛНМО, сложившаяся ситуация угрожает самому существованию учебного заведения и может привести к потере уникального опыта, созданного за последние 30 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Сегодня, 20:29

Гулять – не работать. Петербургские чиновники готовы посещать встречи ЮНЕСКО, но не намерены реставрировать здания

Сегодня, 10:03

В Петербургские суды поступили первые уголовные дела, связанные с распространением фейков о ВС РФ

Сегодня, 05:08

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Вчера, 13:57

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

18-07-2022, 15:08

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

18-07-2022, 08:13

Депутат ЗакСа Вишневский предложил петербуржцам способы избежать бегловской «реновации»

16-07-2022, 14:03

Слухи о возведении на месте промзоны «Горская» элитного «Клуба 19» подтвердились

16-07-2022, 00:21

Четверо петербургских школьников стали медалистами Международной математической олимпиады

15-07-2022, 23:48

Обещанные Смольным информационные табло для пассажиров новых автобусов так и не появились

15-07-2022, 14:26

Пригожин указал на негативное отношение администрации Петербурга к патриотам

14-07-2022, 21:04

Боголюбовой вручат награду, несмотря на срыв патриотической выставки о Мариуполе

14-07-2022, 16:11

Озвучена сумма, которую придётся платить Санкт-Петербургу за содержание водоёмов, переданных «Волго-Балту»

13-07-2022, 21:43

«Упитанные ребята на Роллс-Ройсах»: Пригожин рассказал о "смотрящих" за мусорной реформой

12-07-2022, 22:05

Все россияне, контактировавшие с жителем Петербурга, у которого обнаружили обезьянью оспу, взяты под контроль

12-07-2022, 21:13

Бизнесмен Пригожин: «Надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде»

12-07-2022, 11:40

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

11-07-2022, 23:58

Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО

11-07-2022, 16:51

Шнуров жестко высмеял губернатора Петербурга Беглова за запрет «Ленинграда» в новой песне

10-07-2022, 23:32

Начался Курбан-байрам: на молитву возле Соборной мечети Санкт-Петербурга собрались более ста тысяч верующих

9-07-2022, 20:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко
  • Сегодня, 13:15

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк
  • 18-07-2022, 16:03

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном
  • 18-07-2022, 08:13

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы нашли водителя иномарки, которая с вечера субботы до воскресного утра пролежала вверх колёсами

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным
  • 18-07-2022, 08:57

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об действиях ВСУ российским военным. Об этом РИА Новости заявил участник «Злых русских хакеров» на

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»
  • 18-07-2022, 15:08

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Согласно данным независимого исследования, проведённого петербургскими учёными из Европейского университета и Медицинского института имени Сергея

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США
  • 18-07-2022, 09:43

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США

Военный корреспондент Дмитрий Болтенков назвал слабое место HIMARS. По его мнению, это небольшая дальность РСЗО. Также эксперт уверен, что все

Новости партнеров
Новости партнеров
  • Вчера, 13:57

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин,

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО
  • Вчера, 09:48

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину
  • Вчера, 07:49

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По

Солдаты ВСУ написали Зеленскому, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий
  • 17-07-2022, 22:22

Солдаты ВСУ написали Зеленскому, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий

Солдаты ВСУ рассказали в письме Владимиру Зеленскому о том, что больше не хотя оставаться в зоне боевых действий. Главаня причина - отсутствие