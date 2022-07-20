Из-за спецоперации звёзды начали бежать из РФ, хотя могли бы помочь своей стране. Журналисты «Правда.ру.» приводят в пример Клавдию Шульженко, которая в годы ВОВ пошла на фронт.

Пед началом ВОВ эстрадная певица Клавдия Шульженко, которая на тот момент была очнень популярной и активно высказывала свою позицию, не пыталась сбежать из России, а напротив, стала лицом музыкальной культуры.

Современным звёзды пора бы вспомнить от этих исторических фактах. Шульженко должна стоять перед глазами всех отечественных селебрити. Певица пошла на фронт добровольно, и во время блокады дала около 500 концертов.

Если бы Клавдия покинула РФ, то у нее бы была солидная сумма в банке и много роскошной недвижимости за рубежом. А свое предательство советская актриса бы объяснила неприемлемой политикой Сталина. Но такое даже представить немыслимо, заключают журналисты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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