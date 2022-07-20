Рустам Солнцев назвав Баскова вульгарным гомосексуалом, который живет с разными мужиками

Рустам Солнцев, который всегда остро высказывается о коллегах по шоу-бизнесу, разоблачил сексуальные связи Николая Баскова. По заверению бескомпромиссного шоумена, певец является «обычным вульгарным гомосексуалом».

«Басков годами живет с разными мужиками по-семейному. С самого начала топит за спецоперацию на Украине. Раньше я просто его презирал, а теперь презираю в три раза больше! Он теперь у нас в дамках, типа госчиновник. Не могу я говорить нейтрально о Баскове. Шоу-бизнес и неглупые люди прекрасно понимают, что он – гомосексуалист», - возмутился Солнцев.

По словам Рустама, это видно по нескольким признакам.

«Видно по тому, как одет, как ведет себя на сцене, как подает себя на тусовках, как манерничает. Обычный вульгарный гомосексуал! Я бы дал ему следующий совет. Если журналисты задают вопросы о женщинах, и он вынужден все время врать, на самом деле не имея этих женщин, ему лучше про это помалкивать, как-бы съезжать с этой темы», - советует шоумен.

Блогер заверил, что близкий друг Филипп Киркоров может подтвердить нетрадиционную ориентацию Николая, и то, что у певца никогда никаких романов с женщинами не было.

«Это знаем мы, может это подтвердить Киркоров, который постоянно подтрунивает на эту тему. Когда Басков начинает втюхивать фразы, как он «в женщинах растворяется», выглядит это глупо, я не советую заниматься этим», - добавил Солнцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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