Сбежавший из России Панин готов «сжечь свой российский паспорт»

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Сбежавший из России Панин готов «сжечь свой российский паспорт»
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Фото из открытых источников

Сбежавший из России в Европу Алексей Панин готов «сжечь свой российский паспорт». Об этом заявил журналист Сергей Ивахненко.

Как видим, отношение Алексея Панина к России и ее жителям на фоне украинского конфликта так и не поменялось. На дднях скандальный актер публично попросил прощение у украинцев и опять высказался против своей родины. Он выразил слова поддержки украинскому народу и заявил, что ему очень стыдно, что он является русским. Также в подтверждение своих слов шоумен готов «сжечь свой российский паспорт», говорит журналист.

По словам киноактера, больше он не горит желанием сниматся в российских фильмах и в будущем планирует покорить американскую киноиндустрию. 

Напомним, несколько лет назад 44-летний Алексей Панин вместе с дочерью переехал в Испанию. Он неоднократно осуждал действия рссийских властей и российских актеров, которые молчат о происходящем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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