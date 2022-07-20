Снявший Анатолия Белого в своём фильме режиссёр обратился к сбежавшему артисту

Image 16+
Снявший Анатолия Белого в своём фильме режиссёр обратился к сбежавшему артисту
Знаменитости
Фото из открытых источников

Снявший Анатолия Белого в своём фильме режиссёр Рауф Кубаев обратился к сбежавшему артисту. Он осудил эмигрировавшего за рубеж актера из-за спецоперации на Украине. 

Известный режиссер, который снял картину «Сорок третий номер» с участием Анатолия Белого, написал открытое письмо, осудив действия актера.

«Если ты не принимаешь то, что делает твоя страна, и если ты желаеш уехать, то уезжай молча. Не нужно плевать в сторону здесь остающихся артистов, в сторону своей страны, в сторону погибающих пацанов. На самом деле, твой отъезд –это несусветная глупость, мне действительно тебя очень жаль», - обратился к Анатолию режиссёр.

Кубаев считает, что совсем скоро 49-летнего артиста ждет творческий кризис. Более того, совсем скоро всем сбежавшим артистам, которые выступают за границей для русской диаспоры, станет тяжело вне России.

Напомним, что Анатолий Белый, который в течение многих лет выходил на сцену Московского Художественного театра им. Чехова, добровольно покинул столичную сцену, и вместе с семьей решился на ознанный отъезд. На данный момент звезда «Белой гвардии» находится в Израиле, как и большинство уехавшего из РФ российского бомонда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сбежавший из России Панин готов «сжечь свой российский паспорт»

Сегодня, 15:54

Снявший Анатолия Белого в своём фильме режиссёр обратился к сбежавшему артисту

Сегодня, 13:38

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Сегодня, 13:15

Рустам Солнцев назвав Баскова вульгарным гомосексуалом, который живет с разными мужиками

Сегодня, 09:23

Российские звёзды из-за военной спецоперации бегут из России, вместо того, чтобы помочь

Сегодня, 09:03

Сын бывшего члена Совета Федерации заступился за Аллу Пугачеву, назвав ее «легендой»

Сегодня, 08:42

Виктория Боня: «Чеченская диаспора будет очень рада, что Айза сменила фамилию»

Сегодня, 08:23

Психиатр заявила о психических расстройствах у Анны Кошмал и Анастасии Приходько

Вчера, 20:47

Продюсер Рудченко назвал «шлаком» блогеров из российского шоу-бизнеса

Вчера, 10:29

Лия Ахеджакова резко отреагировала на слухи о своем исключении из театра

Вчера, 09:04

Бросивший Пугачеву и двоих детей Галкин все дальше уезжает от России

Вчера, 08:51

Психолог Степанова заявила о банкротстве Аллы Пугачевой

18-07-2022, 21:28

Мировые звезды «кинули» российских фанатов на миллионы долларов

18-07-2022, 21:08

Журналист Шахназаров жестко прошелся по Собчак, оскорбившей патриарха Кирилла

18-07-2022, 20:37

Супруг онкобольной Анастасии Заворотнюк сделал откровенное заявление

18-07-2022, 13:44

Перед смертью Юра Шатунов признался, почему не хотел возвращаться в «Ласковый май»

18-07-2022, 13:27

Юрий Шевчук заявил, что считает русский народ «оккупантами»

18-07-2022, 11:13

Музыкальный критик Фадеев осудил Покровского за антироссийские песни

18-07-2022, 10:48

Ксения Собчак рассказала правду о второй беременности

17-07-2022, 22:10

Певец Алехно рассказал, как от него отвернулись коллеги после поддержки спецоперации

17-07-2022, 21:36

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк
  • 18-07-2022, 16:03

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко
  • Сегодня, 13:15

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России
  • 17-07-2022, 16:28

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России

У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном
  • 18-07-2022, 08:13

Петербургские полицейские разыскали водителя, бросившего перевёрнутый «Мерседес» в Зеленогорске: мужчина ранее трудился в Смольном

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы нашли водителя иномарки, которая с вечера субботы до воскресного утра пролежала вверх колёсами

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным
  • 18-07-2022, 08:57

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об действиях ВСУ российским военным. Об этом РИА Новости заявил участник «Злых русских хакеров» на

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»
  • 18-07-2022, 15:08

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Согласно данным независимого исследования, проведённого петербургскими учёными из Европейского университета и Медицинского института имени Сергея

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США
  • 18-07-2022, 09:43

Военкор Болтенков назвал слабое место украинских РСЗО HIMARS из США

Военный корреспондент Дмитрий Болтенков назвал слабое место HIMARS. По его мнению, это небольшая дальность РСЗО. Также эксперт уверен, что все

  • Вчера, 13:57

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин,

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину
  • Вчера, 07:49

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО
  • Вчера, 09:48

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны