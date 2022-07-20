Снявший Анатолия Белого в своём фильме режиссёр обратился к сбежавшему артисту

Снявший Анатолия Белого в своём фильме режиссёр Рауф Кубаев обратился к сбежавшему артисту. Он осудил эмигрировавшего за рубеж актера из-за спецоперации на Украине.

Известный режиссер, который снял картину «Сорок третий номер» с участием Анатолия Белого, написал открытое письмо, осудив действия актера.

«Если ты не принимаешь то, что делает твоя страна, и если ты желаеш уехать, то уезжай молча. Не нужно плевать в сторону здесь остающихся артистов, в сторону своей страны, в сторону погибающих пацанов. На самом деле, твой отъезд –это несусветная глупость, мне действительно тебя очень жаль», - обратился к Анатолию режиссёр.

Кубаев считает, что совсем скоро 49-летнего артиста ждет творческий кризис. Более того, совсем скоро всем сбежавшим артистам, которые выступают за границей для русской диаспоры, станет тяжело вне России.

Напомним, что Анатолий Белый, который в течение многих лет выходил на сцену Московского Художественного театра им. Чехова, добровольно покинул столичную сцену, и вместе с семьей решился на ознанный отъезд. На данный момент звезда «Белой гвардии» находится в Израиле, как и большинство уехавшего из РФ российского бомонда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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