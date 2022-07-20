Сын бывшего члена Совета Федерации заступился за Аллу Пугачеву, назвав ее «легендой»

Сын бывшего члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова Владислав заступился за Аллу Пугачеву. По мнению члена «Молодой гвардии Единой России», Примадонне нужно выступать в России, ведь она является «легендой».

«Алла Борисовна – это легенда нашей эстрады. Поскольку никаких противоречивых высказываний от нее не было озвучено, запретить ей въезд в Россию нет никаких полномочий. Не за что запрещать выступы на территории нашей страны», - считает молодой политик.

Напомним, что накануне в Сети стали активно обсуждать возвращение Аллы Пугачевой. Сообщалось, что артистка принялась готовить своих детей к новому учебному год. Однако, журналист Алены Жигалова уверена, что эта информация – фейк, а Примадонна находится в Латвии.

По последним данным, Пугачева вместе с Галкиным сейчас в Европе, где юморист активно гастролирует. Шоумен пока не планирует возвращаться на родину, а вот Алла Борисовна ранее говорила, что ближе к сентябрю приедет в Москву.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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