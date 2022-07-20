Сын бывшего члена Совета Федерации заступился за Аллу Пугачеву, назвав ее «легендой»

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Сын бывшего члена Совета Федерации заступился за Аллу Пугачеву, назвав ее «легендой»
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Фото из открытых источников

Сын бывшего члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова Владислав заступился за Аллу Пугачеву. По мнению члена «Молодой гвардии Единой России», Примадонне нужно выступать в России, ведь она является «легендой».

«Алла Борисовна – это легенда нашей эстрады. Поскольку никаких противоречивых высказываний от нее не было озвучено, запретить ей въезд в Россию нет никаких полномочий. Не за что запрещать выступы на территории нашей страны», - считает молодой политик.

Напомним, что накануне в Сети стали активно обсуждать возвращение Аллы Пугачевой. Сообщалось, что артистка принялась готовить своих детей к новому учебному год. Однако, журналист Алены Жигалова уверена, что эта информация – фейк, а Примадонна находится в Латвии.

По последним данным, Пугачева вместе с Галкиным сейчас в Европе, где юморист активно гастролирует. Шоумен пока не планирует возвращаться на родину, а вот Алла Борисовна ранее говорила, что ближе к сентябрю приедет в Москву.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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