Рустам Солнцев раскрыл имя тайного сожителя певца Николая Баскова

Певца Николая Баскова давно подозревают в нетрадиционной ориентации. А сегодня СМИ рассекретили имя тайного сожителя известного исполнителя.

О гомосексуализме артиста говорят даже несмотря даже на его романы с Анастасией Волочковой, Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревов. Также у Баскова есть сын от первого брака. Слухи о нетрадиционной ориентации Коли подтвердил скандальный шоумен и экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев, пишет CT News.

По словам Солнцева, отношения Баскова с шикарными женщинами были лишь для отвода глаз публики, и это ни для кого не является секретом.

«Долгие годы он жил с одним человеком по фамилии Манучаров. Об этом я точно знаю. Остальные мужчины, с кем он общался, не заслуживают внимания. Разные там массажисты и не только. И об этом хорошо знает весь российский шоу-бизнес. Они этого и не скрывали», – сказал Рустам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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