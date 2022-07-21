Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ

Image 16+
Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ
Украина
Фото из открытых источников

В Польше не сомневаются в победе Вооруженных сил Украины в противостоянии с ВС из РФ и уже описывают сценарии, при каких она может стать реальностью. О том, как может развиваться контрнаступление ВСУ, рассказали эксперты страны. Их перечислило издание Русская весна.

По мнению аналитиков из Польши, получив мощное американское оружие, ВСУ уже сделали первые шаги к своей победе. Согласно их прогнозам, первое, что предстоит предпринять Киеву - взять под свой контроль мосты и вернуть Херсонскую область. Подчеркивается, что для этого можно даже не прибегать к ракетным ударам по самим объектам. Украинцам будет достаточно наносить точечные удары по военной технике ВС РФ, когда она будет заезжать на мосты в Херсонской области.

Такие действия приведут к блокированию группировки на правом берегу, что вынудит ее отступить.

Польские аналитики предполагают, что дальше Киев может развить наступление на Мариуполь либо Бердянск. В случае успеха украинская армия сумеет перерезать на две части группировку ВС РФ на юге страны.

Завершающим этапом наступления станет отрезание Крымского полуострова от РФ - для этого ВСУ необходимо осуществить операцию по уничтожению Крымского моста.

В Польше подчеркивают, что все эти сценарии вполне реалистичны, хотя главный фактор, который должен сыграть - своевременные поставки современного западного вооружения.

Напомним, вчера и позавчера ВСУ уже наносили удары посредством «Хаймарсов» по Антоновскому мосту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ

Сегодня, 09:38

Пентагон: НАТО будет наращивать поставки РСЗО HIMARS Украине летом и осенью

Вчера, 12:39

Cпециалисты показали, как военные спутники НАТО мониторят позиции ВС РФ

19-07-2022, 13:12

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

19-07-2022, 11:33

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

19-07-2022, 07:49

Бизнесмен Пригожин: Украина обратилась за помощью к историческим врагам всех славян

18-07-2022, 20:32

Американский самолет Boeing P-8A Poseidon атаковали РЭБ у границ Украины

17-07-2022, 08:42

СМИ: Зеленский нацелил HIMARS на Крым

15-07-2022, 09:12

СП: Шеслер разъяснила, зачем военные ВСУ перебросили под Николаев системы HIMARS США

14-07-2022, 21:38

О возможных сценариях дальнейшего развития конфликта на Украине рассказало издание Forbes

14-07-2022, 16:23

Командование ВС Украины заявило, что самолёты ВКС РФ над Белоруссией невозможно сбить

14-07-2022, 08:10

Журналист Скачко заявил, что Запад проигрывает России в выносливости

13-07-2022, 18:06

НАТО рассматривает передачу Украине ещё 242 танка

13-07-2022, 17:35

Украина американскими РСЗО Himars уничтожила район базирования ПВО, прикрывающий Луганск от ударов

13-07-2022, 11:28

На базе в Манчестере офицеры ВС Британии обучают солдат ВСУ

12-07-2022, 14:06

Украина начала использовать переданные из Чехии ударные вертолеты

11-07-2022, 19:35

Политолог: Варшава возьмет себе Львовскую область, с Путиным воевать не будет

11-07-2022, 10:01

Казаки повезут в Донбасс знамена победы, за которую не хотят сражаться

10-07-2022, 18:24

Телеграм-канал «Незыгарь» рассказал, что Украину ждет апокалипсис

10-07-2022, 16:49

Киев назвал «Железный купол» Израиля бесполезной затеей против российских ракет

9-07-2022, 23:59

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»
  • Вчера, 21:11

Военный эксперт: «Мы слишком нежничаем по отношению к противнику»

Украинские войска продолжают обстрелы территорию России. На днях ВСУ обстреляли Курскую область. Там остались огромные воронки от взрывов и осколки

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко
  • Вчера, 13:15

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк
  • 18-07-2022, 16:03

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»
  • 18-07-2022, 15:08

Два процента: петербургские медики провели независимое исследование эффективности «ЭпиВакКороны»

Согласно данным независимого исследования, проведённого петербургскими учёными из Европейского университета и Медицинского института имени Сергея

  • 19-07-2022, 13:57

Инвестор Смольного из Волгограда оказался связан с беглым экс-депутатом Михеевым

Стало известно, что вторым инвестором крупных петербургских проектов в Зеленогорске и рядом с Невской Ратушей станет бизнесмен Александр Малашкин,

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО
  • 19-07-2022, 09:48

На Украине зафиксировано аномальное увеличение частоты применения ПВО

Специалисты зафиксировали аномальное увеличение частоты использования ВСУ средств ПВО. Активное применение средств противовоздушной обороны

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину
  • 19-07-2022, 07:49

Военный эксперт Рожин ответил, войдут ли польские войска на Украину

Борис Рожкин, автор Telegram-канала Сolonelcassad, считает, что ввод польской армии на территорию Украину возможен, и это является рельностью. По

  • Вчера, 20:29

Путин призывает развивать роботизацию. Беглов губит одну из лучших физико-математических школ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов очевидно готов погубить одну из лучших физико-математических школ на фоне заявлений президента России о

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе
  • 19-07-2022, 11:33

NYT: Путин верит, что выиграет военный конфликт в долгосрочной перспективе

Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая написала статью для The New York Times, в которой обозначила план Кремля, касающийся «специальной

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне
  • Вчера, 12:36

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне. По мнению министра иностранных дел России, в ней не может быть победителя. В интервью РИА Новости