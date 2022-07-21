Польские эксперты назвали сценарии наступления ВСУ

В Польше не сомневаются в победе Вооруженных сил Украины в противостоянии с ВС из РФ и уже описывают сценарии, при каких она может стать реальностью. О том, как может развиваться контрнаступление ВСУ, рассказали эксперты страны. Их перечислило издание Русская весна.

По мнению аналитиков из Польши, получив мощное американское оружие, ВСУ уже сделали первые шаги к своей победе. Согласно их прогнозам, первое, что предстоит предпринять Киеву - взять под свой контроль мосты и вернуть Херсонскую область. Подчеркивается, что для этого можно даже не прибегать к ракетным ударам по самим объектам. Украинцам будет достаточно наносить точечные удары по военной технике ВС РФ, когда она будет заезжать на мосты в Херсонской области.

Такие действия приведут к блокированию группировки на правом берегу, что вынудит ее отступить.

Польские аналитики предполагают, что дальше Киев может развить наступление на Мариуполь либо Бердянск. В случае успеха украинская армия сумеет перерезать на две части группировку ВС РФ на юге страны.

Завершающим этапом наступления станет отрезание Крымского полуострова от РФ - для этого ВСУ необходимо осуществить операцию по уничтожению Крымского моста.

В Польше подчеркивают, что все эти сценарии вполне реалистичны, хотя главный фактор, который должен сыграть - своевременные поставки современного западного вооружения.

Напомним, вчера и позавчера ВСУ уже наносили удары посредством «Хаймарсов» по Антоновскому мосту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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